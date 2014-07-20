مصر تستدعي القائم بالأعمال التركي بعد هجوم أردوغان

استدعت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، القائم بالأعمال التركي في القاهرة لإبلاغه "استياءها ورفضها" تصريحات رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، التي وصف فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بـ"الطاغية".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أنه "بناء على تعليمات من وزير الخارجية، سامح شكري، قامت السفيرة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول شرق وجنوب أوروبا باستدعاء القائم بالأعمال التركي بالقاهرة إلى مقر وزارة الخارجية لنقل رسالة تعبر عن الرفض والاستياء إزاء هذه التصريحات".

وكان أردوغان هاجم بعنف، الجمعة، مصر ورئيسها، قائلاً إن السيسي" لا يختلف عن الآخرين، إنه هو نفسه طاغية".

وقال أردوغان إن "الإدارة في مصر ليست شرعية"، متهما السلطات المصرية بأنها تريد استبعاد حماس من أي اتفاق سلام في غزة.