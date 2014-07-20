"هاكرز" مصري يخترق وكالة الأناضول رداً على أردوغان

اخترق "هاكرز" مصري صفحة وكالة الأناضول التركية للأنباء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رداً على هجوم رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووصفه له بالطاغية.

وكتب الهاكرز على صفحة وكالة الأنباء التركية "الذئب المصري يهدد أردوغان ويحذره من غضب الشعب المصري، كما يحذر الشعب التركي من الانسياق خلف تصريحات أردوغان الهوجاء".

عنوان رسالة الهاكرز

ونشر الهاكرز رسالة تحت عنوان "الرسالة الأولى من الذئب المصري إلى أردوغان رئيس وزراء تركيا وعضو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين".

وقال: "إن علاقة الشعبين المصري والتركي تاريخية تربط شعوبا عريقة بعلاقات متميزة عبر التاريخ لن يعكرها اختيار الشعب التركي لك لتكون رئيس وزرائه لفترة زمنية سوداء في حكم هذه الدولة العريقة".

وأضاف: "إن تصريحاتك ضد الرئيس السيسي إنما تدل على أنك لا تعترف بإرادة الشعب المصري في تقرير مصيره، وإنما قد نالت منك إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو، وإن كان هناك طاغية فهو أنت، وما تفعله في شعبك وميدان تقسيم ليس ببعيد.

وتابع الهاكرز في رسالته: أما فيما يخص القضية الفلسطينية فأين أنت منها وتضحيات مصر وشعبها على مدى السنوات الماضية لم تترك منزلا مصريا إلا وبه شهيد، وتضحيات باقتصاد مصر العظيم دفعت ثمنه ومازالت، ولكنك باحث عن دور في قضية أنت أبعد من تكون عنها، أنت والعملاء الذين يعيشون على أرضها، ولا هم لهم إلا محاولة النيل من مصر، وهذا لن يحدث. هل تعرف لماذا يا قارئ القرآن لأنها الدولة التي ذكرت في القرآن، والله خير حافظا لها.

الأناضول: إلغاء الأخبار التي نشرت بطريقة غير مشروعة

وعلى الفور، أعلنت الوكالة التركية عن اختراق نظام نشرها واستعادة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، وذلك في رسالة وجهتها لمشتركيها.

وردت الوكالة بإرسال تنبيه إلى مشتركيها وجاء نصه: إلى عناية المشتركين، تمكن أحد الأشخاص الذين لا يعملون في وكالة الأناضول من الحصول على كلمة مرور لنظام تدفق الأخبار (HAS)، وقام بنشر أخبار لا تمت بأي صلة للوكالة.

وفور اكتشاف ما حدث، قام القسم التقني بالتدخل السريع والبدء بإلغاء الأخبار التي كتبت بطريقة غير مشروعة، لذلك نطلب من عناية المشتركين عدم الاهتمام بالأخبار التي نشرت باسم محمد الريس واعتبارها ملغاة.

وحمل أردوغان بعنف، الجمعة الماضية، على مصر ورئيسها، وردا على سؤال عن العملية البرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، قال أردوغان إن السيسي "لا يختلف عن الآخرين، إنه هو نفسه طاغية". واتهم الإدارة المصرية بالعمل "مع" إسرائيل ضد حماس المدعومة من الحكومة التركية".