بان كي مون في القاهرة لبحث المبادرة المصرية بشأن غزة

وصل بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إلى القاهرة في زيارة تستغرق يوما واحدا، حيث سيلتقي عددا من المسؤولين لبحث التطورات في غزة، وكذلك المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في القطاع.

ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بجولة في المنطقة تشمل 4 دول هي مصر وإسرائيل والأردن وقطر لبحث إيجاد حل للأزمة في غزة.

في سياق متصل، استقبل سامح شكري، وزير الخارجية المصري، روبرت سري، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وتناول اللقاء الأوضاع المتدهورة حالياً في قطاع غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن شكري استعرض خلال اللقاء المشاورات والجهود والاتصالات التي تجريها مصر للعمل على الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وحقن دماء المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، في إطار تفعيل المبادرة المصرية.

يذكر أنه من المقرر أيضا أن يصل وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إلى القاهرة مساء اليوم للقاء عدد من المسؤولين المصريين، لبحث الموقف في غزة وطرق تطبيق المبادرة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي.