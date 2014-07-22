السلطة تطلع مصر على مشاورات قطر وتركيا وحماس

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أنه سيتوجه، اليوم الثلاثاء، إلى مصر بتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لوضع القيادة المصرية في صورة المشاورات التي أجراها الرئيس مع القيادتين القطرية والتركية، ونتائج لقائه مع قيادة حماس.

وأكد الأحمد - في تصريح له صباح اليوم قبل توجهه إلى مصر- أن مواقف كافة الأطراف من المبادرة المصرية تنم عن عدم فهم مشترك لها، وأن الرئيس عباس بحث المبادرة مع كل الأطراف، مضيفًا أن قطر وتركيا استمعتا لموقف الرئيس وعبرا عن تفهمهما لمواقفه، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الرئيس عباس التقى أمس الاثنين بالدوحة، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في لقاء موسع، قائلا "نحن على تواصل تام مع كل فصائل العمل الوطني، وبددنا كل ما يشاع في الإعلام حول وجود مبادرات أخرى غير المبادرة المصرية".

وأوضح الأحمد أن المبادرة المصرية أتت بطلب من الرئيس عباس للقيادة المصرية، لما تمثله مصر من ثقل سياسي ودور مركزي وإقليمي في دعم القضية الفلسطينية، وذلك لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن المبادرة المصرية لاقت تشويشاً من قبل بعض الأطراف.

ولفت إلى أن مطالب الفصائل الفلسطينية محقة، ولكن الأهم في هذا الوقت هو وقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية طرحت مطالب إضافية، من بينها إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.