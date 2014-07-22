فتح معبر رفح للحالات الحرجة وحملة الجوازات الثلاثاء

قال سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جمال الشوبكي، إن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري بدءا من يوم الثلاثاء، للحالات المرضية الحرجة وحملة الجوازات الأجنبية، مع استمرار إدخال جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لتلقيهم العلاج في المستشفيات المصرية.

وأشار الشوبكي إلى أن السلطات المصرية وعدته بالعمل على فتح المعبر في القريب العاجل وذلك على مراحل متتالية، من أجل سفر الفئات الأخرى من حملة الإقامات والطلبة والحالات الإنسانية، مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة من أجل تخفيف المعاناة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وثمّن سفير دولة فلسطين بالقاهرة، دور مصر وسعيها الدؤوب ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني.