كيري: المبادرة المصرية هي إطار التسوية بالمنطقة

أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أنه بحث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأوضاع في غزة، من أجل دعم المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، التي وصفها بـ"إطار التسوية"، وجاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وذكر أنه يجري اتصالات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحاً أن هناك إطاراً لإنهاء العنف، وهو المبادرة المصرية.

وأشار إلى أن إسرائيل تملك حق الدفاع عن النفس، وأن حماس تطلق الصواريخ على إسرائيل، وتستخدم الأنفاق في محاولة خطف وقتل الإسرائيليين، على حد تعبيره.

وقال إنه سيتم إلقاء بيان حول مباحثاته في القاهرة، وإنه لن يجيب عن أي أسئلة، مشيراً إلى أن "العمل لا يزال مستمراً".

وأشار إلى أن أميركا قدمت 47 مليون دولار مساعدات سنوية لقطاع غزة، وأنه فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، نحن مستعدون للعمل على القضايا المعقدة التي أدت إلى نشوب الأزمة.

وشدد على أهمية التعاون بين واشنطن والقاهرة في العديد من الملفات والقضايا، وخاصة ليبيا وغيرها.

وقال إن مصر تتحول صوب الديمقراطية عبر الانتخابات، وإن الشعب المصري يتحمل خيارات صعبة من أجل الإصلاح الاقتصادي.

وقدم تعازيه للمصريين في مقتل 21 جندياً مصرياً في هجوم بالصحراء الغربية قبل أيام.

ومن جانبه، قال شكري إن هناك توافقاً مصرياً - أميركياً على دفع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني للوصول إلى تسوية.