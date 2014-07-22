مصر.. موكب رئيس الوزراء يتعرض إلى حادث سير

تعرض موكب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، لحادث سير أثناء توجهه من بورسعيد إلي الدقهلية في دلتا مصر.

ووقع الحادث أمام منطقة "شطا" على طريق دمياط بورسعيد مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين فيما تم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وأكد مصدر مسؤول أن رئيس الوزراء ومرافقيه من الوزراء لم يلحق بهم أذى، وأن الموكب واصل طريقه إلى بحيرة المنزلة.

وكان محلب، يرافقه وزراء التنمية المحلية والزراعة والري والداخلية، قد تفقد بحيرة المنزلة قبيل تدشين حملة لإزالة التعديات على البحيرة عقب عيد الفطر مباشرة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الزيارة أن الحكومة تولى بحيرة المنزلة اهتماما كبيرا باعتبارها مصدرا رئيسيا للثروة السمكية في مصر، وأنها ستعكف خلال الفترة المقبلة على تطويرها لاستعادة إنتاجيتها لتصل إلى 60% من إنتاج الأسماك في البلاد.



