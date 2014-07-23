مصر.. مقتل إرهابيين اثنين وضبط 15 في مداهمات للجيش

أكد المتحدث العسكري المصري مقتل إرهابيين اثنين وضبط 15 آخرين في مداهمات للجيش بسيناء أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث في بيان إن عناصر القوات المسلحة اشتبكت في العريش مع إرهابيين اثنين وقتلتهم، وألقت القبض على 15 مشتبها بهم، فضلا عن تدمير موقعين للإرهابيين و3 دراجات بخارية، وضبط 3 عربات كانت تستخدم في تنقل العناصر المسلحة في تلك المناطق.

وأضاف المتحدث أن العمليات في منطقة الشيخ زويد أسفرت عن تدمير 13 منزلا وضبط دراجتين بخاريتين و3 عربات ربع نقل.

وفي منطقة رفح، تم تدمير 5 منازل ودراجتين بخاريتين و7 مواقع خاصة بالإرهابيين.

وستواصل القوات المسلحة أعمال المداهمات والملاحقة المستمرة للعناصر الإرهابية.