طارق فهمي: السيسي لديه وعي بمشاكل الداخل والخارج

قال د.طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية والخبير بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى 62 لثورة 1952 تميز بالمصارحة والمكاشفة ووضع الشعب أمام التحديات الحقيقية التي يواجهها الوطن من مشاكل وأن هناك متربصين لا يريدون بالوطن خيراً.

وأضاف فهمي، عبر شاشة الحدث مساء الأربعاء، أن السيسي لديه وعي بمشاكل الداخل والخارج ويدرك حجم التحديات ويتفاءل بالمستقبل ولديه معرفة بدور مصر القومي والإقليمي والدولي، موضحاً أن الرئيس أشار خلال خطابه للمؤامرة التي تحاك ضد مصر، مؤكداً أن هذه المؤامرة هي مؤامرة وجود لا تستهدف فقط إسقاط مصر وإنما تدميرها.

وشدد فهمي على ضرورة الالتفاف الشعبي حول القيادة الحالية تلبية لدعوة الرئيس، مؤكداً أن الحكومة لا تستطيع مواجهة الوضع الراهن إلا بمساعدة الشعب المصري وذلك لعبور الأزمات الحالية.

وعن دعم مصر للقضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزة، قال فهمي إن خطاب الرئيس السيسي يؤكد دعم القضية الفلسطينية وما تحملته مصر وما ستتحمله بكل رضاء وحب من أجل إخوتنا في فلسطين ورفضه المزايدة علي دور مصر الرائد والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف فهمي، خلال حواره أن هناك معلومات لم يكشف عنها السيسي في خطابه لاعتبارات الأمن القومي، موضحاً أن هناك اتفاقا فلسطينيا - فلسطينيا بشأن ما يحدث في غزة، متوقعاً خلال الساعات القادمة توقف إطلاق النار على غزة.

وأشار فهمي إلى أن زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري أكدت أن واشنطن أدركت أنه لا إمكانية لإنهاء هذه الأزمة إلا بالجهد المصري، معتبراً أن تمسك وزير الخارجية المصري بالمبادرة المصرية وعدم إدخال أي تعديلات عليها يؤكد أن مصر دولة مسؤولة لن تقبل بابتزازها أو محاولة الضغط عليها من قبل هذا أو ذاك.

وتمنى فهمي أن يفهم قادة حماس الرسالة التي وصلتهم عبر زيارة كيري للقاهرة وتأكيد عدد من عواصم القرار الدولي بأنه لا خروج من هذه الأزمة إلا بالمبادرة المصرية والكف عن استجهال الشعب الفلسطيني الذي يدفع ثمن مزايدات سياسية لا طائل من ورائها، موضحاً أن مساعي قطر وتركيا للالتفاف على الدور المصري التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني لن تحقق أي نجاحات فهؤلاء مستعدون لبيع الفلسطينيين للحفاظ على مصالحهم مع القوى العظمى وإسرائيل.

وتابع "إذا كانت لحماس مطالب جديدة لم تتضمنها المبادرة المصرية فلتطلب ذلك بشكل رسمي بعيدا عن المزايدات"، مضيفا "أن شرعية مصر استمدتها من تضحياتها للقضية الفلسطينية ولا تحتاج مصر من أحد أن يجدد لها هذه الشرعية كما تؤكد أبواق حماس".

