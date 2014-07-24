مصر.. تفجير صواريخ وسيارات مفخخة للإرهابيين بسيناء

أعلن العميد محمد سمير، المتحدث العسكري المصري، أن قوات الجيش تمكنت من مداهمة أوكار العناصر الإرهابية بشمال سيناء، وأسفرت تلك المداهمات عن تفجير صاروخين محليي الصنع، وتفجير عربتين مفخختين بمنطقة مدرسة الزوارعة و6 عبوات ناسفة بمنطقتي الزوارعة النصرانية جنوب الشيخ زويد.

وأوضح أنه تم تفجير عربة بها عدد من الصواريخ كانت متوجهة إلى خط الحدود الدولية ومصرع 3 تكفيريين كانوا بداخلها، وتدمير 15 منزلاً تستخدم في إيواء العناصر التكفيرية، إلى جانب تدمير عربة ربع نقل و21 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، إضافة إلى حرق 35 عشة تستخدمها العناصر الإرهابية والتكفيرية.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن العمليات أسفرت عن إصابة تكفيريين اثنين نتيجة تبادل إطلاق النيران مع قوات التأمين، والقبض على 16 عنصراً مشتبهاً بهم، وجارٍ فحصهم من قبل العناصر الأمنية.