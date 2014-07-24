وصول 18 جريحا فلسطينيا وجزائريا إلى الأراضي المصرية

قالت مراسلة "العربية" إنه وصل إلى الأراضي المصرية قادماً من قطاع غزة - عبر معبر رفح البري - 18 جريحاً فلسطينياً وجزائرياً إثر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أسبوعين.

وقالت مصادر طبية إنه تم نقل 8 جرحى جزائريين بسيارات الإسعاف المجهزة إلى مطار القاهرة الدولي؛ تمهيداً لسفرهم إلى الجزائر وإجراء الجراحات الطبية اللازمة لهم.

وأكد الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة والسكان بشمال سيناء أنه وصل إلى الأراضي المصرية10 من الجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، وذلك عبر بوابات معبر رفح البري.

وقال خاطر إنه تم توقيع الكشف الطبي على الجرحى بمعبر رفح من خلال فريق طبي، ثم تحويلهم بسيارات الإسعاف المجهزة إلى مستشفيات العريش والقاهرة.

يذكر أن مصر تواصل فتح معبر رفح البري بصفة استثنائية لعبور الجرحى الفلسطينيين وإدخال المساعدات منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من الشهر الجاري.