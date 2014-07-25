الرئاسة المصرية: فتشنا كيري لهذا السبب

قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن حادث "تفتيش" وزير الخارجية الأميركي، جون كيري أخذ أكبر من حجمه.

وقال: "التفتيش جاء بعد صدور إشارة من جهاز كشف المعادن"، مؤكداً أن كيري لم يظهر أي ضيق من هذا الإجراء الذي يتعرض له المسؤولون المصريون بالخارج.

وكانت لقطات صورت في قصر الرئاسة في مصر، أظهرت مسؤولاً يرفع جهازاً محمولاً للكشف عن المعادن، ويمرره حتى الجزء السفلي من سترة كيري قبل أن يسمح له بالمرور للاجتماع مع السيسي.

وظهر كيري لثوانٍ قليلة في اللقطات المصورة، كما ظهر كبار معاونيه يمرون من خلال جهاز ثابت للكشف عن المعادن قبل تفتيشهم بجهاز محمول، وطلب من أحدهم على الأقل إفراغ محتويات جيوبه.

ورافق كيري مساعد مدير مكتبه، جوناثان فاينر، وكبير مستشاريه ديفيد ثورن، والمتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي.