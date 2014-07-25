السيسي مقسماً: سنقتص من قتلة جنودنا ولن نتركهم

تعهد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بالقصاص من قتلة الجنود المصريين في حادث الفرافرة.

وأضاف خلال كلمة ألقاها أثناء الاحتفال بليلة القدر بمشيخة الأزهر الشريف، مساء أمس الخميس: "والله لن نتركهم، وسنقتص منهم وممن يساعدونهم"، مرددا الآية القرآنية: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب".

واعتبر السيسي أن الحل الأمني ليس الحل الوحيد لمواجهة العمليات الإرهابية، داعيا المصريين إلى الدعاء في ليلة القدر بالنصر والتوفيق لمصر وجيشها.

وفي سياق آخر، شدد السيسي على أنه لن يسمح بالإساءة للدين الإسلامي، قائلا: "جميل احتفالنا بحفظة القرآن الكريم، لكن مهم أيضاً أن نحتفل بالفهم الحقيقي".

وأكد أنه سيقدم الدعم الكامل للأزهر الشريف ليقوم بدوره الفعال لتوضيح الإسلام الحقيقي للناس.

وتابع أن "الخطاب الديني يتطور بالتطور الإنساني مع التسليم بثوابت الدين"، منوها بأنه يتحدث عن "فصائل معينة أساءت لنا وللدين الإسلامي"، مؤكداً أن التصدي لمثل هؤلاء يجب ألا يكون فقط بالمواجهة الأمنية، ولكن بالمعالجة الدينية الوسطية السمحة.