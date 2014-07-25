ساويرس: لهذا السبب استبعدت المذيعة التي اساءت للمغرب

كشف رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، مالك قناة "أون.تي.في" أن سبب استغناء القناة عن المذيعة أماني الخياط هو تطاولها على المغرب وملكه.

وفي "تغريدتين" على حسابه على موقع "تويتر"، نفى ساويرس، اليوم الجمعة، أن يكون فصل الخياط متصلاً بأي استثمارات له بالمغرب، موضحاً أن الأمر يتصل فقط بـ"العيب" الذي تسببت به.

وكتب ساويرس: "أرجو أن يعرف الجميع أن استبعاد المذيعة أماني الخياط من قناة ONtv نتيجة العيب والتجاوز في حق شعب شقيق وملك حكيم يحب مصر"، مضيفاً: "ليس لدي أي استثمارات في المغرب".

وكانت أماني الخياط قد شنت من خلال برنامجها على قناة "أون.تي.في" هجوماً على المغرب، مما قاد إدارة القناة إلى وقف برنامجها وتقديم اعتذار للشعب المغربي.