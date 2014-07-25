مباحثات مكثفة لكيري وبان كي مون بالقاهرة حول غزة

التقى وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، اليوم الجمعة، في القاهرة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، فيما تتزايد الضغوط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، كما أعلن مسؤولون.

واللقاء بين كيري وبان كي مون وسامي شكري استمر حوالي نصف ساعة. وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنه سيتحدث لاحقاً خلال النهار أمام الصحافيين، ما قد يكون آخر تحرك في مهمته التي استغرقت أسبوعاً في المنطقة.

ويقول دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تعمل مع مصر على إعداد خطة يمكن أن تؤدي إلى هدنة إنسانية في العملية الإسرائيلية على قطاع غزة التي أوقعت أكثر من 815 فلسطينياً.

من جانب آخر قال مسؤولون أميركيون إن كيري تحدث هاتفياً عدة مرات مع وزيري خارجية قطر وتركيا اللتين لهما نفوذ على حماس.

ورفضت حماس مبادرة عرضتها مصر لوقف إطلاق النار، مطالبة برفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ العام 2006.