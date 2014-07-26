مصر.. إحالة 20 متهماً من تنظيم "أجناد مصر" للجنايات

أحال النائب العام المصري المستشار هشام بركات، 20 متهما من عناصر تنظيم "أجناد مصر"، اليوم السبت، لمحكمة الجنايات، بتهم ارتكاب جرائم قتل 3 ضباط شرطة، و3 أفراد شرطة، ومواطن، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة مفرقعات ومتفجرات.

وتضمن بيان النائب العام أن المتهمين ارتكبوا جرائم في مناطق "محور 26 يوليو - قسم الطالبية بالهرم - محيط مترو محطة البحوث - محيط جامعة القاهرة".

وتضم القضية 14 متهما محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، في حين أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار 6 متهمين هاربين وتقديمهم للمحاكمة مع بقية المتهمين.

وأعلن تنظيم "أجناد مصر" مسؤوليته عن هجمات عدة ضد عناصر الشرطة والجيش، واعتبرت مصر التنظيم جماعة إرهابية.