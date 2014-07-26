مصرع 4 أطفال مصريين في سيناء بقذيفة مجهولة المصدر

لقي 4 أطفال مصريين مصرعهم وأصيب 5 أشخاص آخرون، إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزل جنوب مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء في مصر.

وقالت مصادر أمنية إن قذيفة هاون أطلقها مجهولون على قوات الأمن التي تقوم بأعمال مداهمة لمعاقل التكفيريين جنوب الشيخ زويد.

وذكرت مصادر طبية أن سيارات الإسعاف هرعت إلى الكيلو 17 جنوب مدينة الشيخ زويد، ونقلت جثامين أربعة أطفال، وخمسة مصابين إلى مستشفيات العريش ورفح.

وقال مسؤولون إن أعمار الأطفال الذين قتلوا تقل عن 15 عاماً.

وتقوم قوات الجيش والشرطة بتمشيط المنطقة بعد يوم من مقتل ضابطي شرطة برتبة عميد في هجوم استهدفهما في منطقة الشيخ زويد، شمال سيناء.

وعادة ما تستهدف هجمات المسلحين رجال الأمن إلا أنها أدت كذلك إلى مقتل مدنيين، حيث قتل سبعة مدنيين على الأقل وجندي في وقت سابق من هذا الشهر في مدينة العريش، شمال سيناء، عندما سقطت قذيفة على سوق مكتظ.