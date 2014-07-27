الجيش المصري يدمر 13 نفقاً جديداً مع قطاع غزة

أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، تدمير 13 نفقا بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة الذي يتعرض لهجوم عسكري إسرائيلي عنيف منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وأطلق الجيش المصري منذ عام عملية عسكرية واسعة في سيناء، مكثفا تدمير الأنفاق بين هذه المنطقة وقطاع غزة، والتي تشتبه مصر وإسرائيل في أنها تستخدم في تهريب الأسلحة والعناصر الجهادية، وجرى بالفعل تدمير أكثر من ألف من هذه الأنفاق في السنوات الأخيرة.

وتستخدم حركة حماس هذه الأنفاق في جلب الوقود والأسلحة والمواد الغذائية والأموال إلى القطاع الخاضع لحصار إسرائيلي منذ 2006، والذي يتعرض لهجوم عسكري إسرائيلي منذ 8 يوليو، يستهدف خصوصا تدمير الأنفاق التي تحفرها حماس للتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقتل حتى الآن أكثر من ألف فلسطيني في هذا الهجوم، كما سقط أكثر من 5500 جريح.

وتوترت العلاقات بين مصر وحماس بعد عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، التي انبثقت منها حماس، في يوليو 2013.