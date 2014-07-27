مصر.. الجيش يعلن مقتل 14 مسلحاً في سيناء

أعلن الجيش المصري الأحد، مقتل 14 جهادياً في تبادل لإطلاق النار مع القوات العسكرية في شبه جزيرة سيناء.

إلى ذلك تم توقيف 47 مسلحاً في هذه المعارك التي وقعت السبت. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن المعارك اندلعت قرب الشيخ زويد في شمال سيناء.

ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي تشهد مصر هجمات تستهدف قوات الأمن خاصة في شبه جزيرة سيناء، ويتبناها جهاديون.

وأسفرت هذه العمليات في سيناء، عن سقوط أكثر من 1400 قتيل. وبحسب الحكومة قتل أكثر من 500 شرطي وجندي في هجمات متعددة في مصر.

وتستهدف هذه الهجمات عموما قوات الأمن لكنها تسفر أحيانا عن سقوط ضحايا مدنيين. ففي منتصف يوليو، قتل سبعة مدنيين على الأقل بينهم طفل على إثر سقوط صاروخ أطلق خطأ في سوق العريش كبرى مدن شمال سيناء.