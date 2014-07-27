مصر تطالب رعاياها في طرابلس بالتوجه إلى حدود تونس

حذرت الخارجية المصرية، المواطنين المصريين من التوجه إلى ليبيا، وطالبت المتواجدين في العاصمة الليبية طرابلس بالتوجه إلى الحدود التونسية.

وقال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن هناك تنسيقًا مع السلطات الليبية لسرعة فحص ونقل جثامين العاملين المصريين من طرابلس إلى القاهرة والذين لقوا مصرعهم بمنطقة الكريمية بالعاصمة الليبية طرابلس جراء سقوط صاروخ جراد على مسكنهم، ما أدى لمقتلهم جميعا.

وأضاف عبدالعاطي أنه لم يتم تحديد ما إذا كان استهداف العاملين المصريين في ليبيا كان عشوائياً أم متعمداً.

وكان علاء حضورة، رئيس الجالية المصرية في ليبيا، قد أعلن مساء أمس السبت أن 23 عاملا مصريا قتلوا لدى سقوط صاروخ على مسكنهم بالعاصمة الليبية طرابلس.