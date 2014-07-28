ليبيا تنفي مقتل مصريين في اشتباكات طرابلس

نفت وزارة الداخلية الليبية الاثنين، مقتل مصريين بسقوط قذيفة في طرابلس كما كانت تحدثت سابقا وسائل إعلام ليبية ووزارة الخارجية المصرية.



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أكد الأحد أن 23 شخصا بينهم مصريون، قتلوا جراء سقوط قذيفة على منزلهم.



ولكن وفقا لرامي كعال المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية، فإن الأنباء التي نقلها الإعلام حول الحادث عارية عن الصحة.



ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن كعال قوله: إن مصريا أصيب بجروح في الحادث، من دون أن يحدد ما إذا سقط ضحايا من جنسيات أخرى.



وقتل 97 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 400 اخرين بجروح منذ بدء المعارك في 13 يوليو بين مجموعات مسلحة متنافسة للسيطرة على مطار العاصمة الليبية طرابلس، كما أفادت حصيلة نشرتها الأحد وزارة الصحة.