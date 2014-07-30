مقتل 3 في انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزتهم بالقاهرة

قتل ثلاثة أشخاص صباح الأربعاء إثر انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزتهم في سيارة نقل صغيرة كانوا يستقلونها جنوبي القاهرة حيث يعتقد أنهم كانوا في طريقهم لمهاجمة محطة كهرباء أو حاجز أمني، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية المصرية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الانفجار وقع في سيارة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء في قرية الشرفا بمركز الصف بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة.

وأوضحت الوزارة أن الانفجار سببه "عبوة ناسفة كانت بحوزة مستقلي السيارة مما أدى إلى مصرعهم جميعا" وأضافت "تناثرت أشلاء جثتين وتم نقل الثالث للمستشفى وتوفي متأثراً بإصابته" كما لحقت أضرار كبيرة بالسيارة.

وقال مدير أمن الجيزة اللواء كمال الدالي إن الانفجار وقع في شاحنة صغيرة كان القتلى يستقلونها في قرية الشرفا التابعة لمركز الصف.

وأوضح قائلا "إن القتلى من الإرهابيين".

وقال العميد محمود شوقي مأمور مركز الصف إن الانفجار حوّل جثث الأشخاص الثلاثة إلى أشلاء.

وقال علي عبد الرحمن محافظة الجيزة في اتصال هاتفي مع قناة النيل للأخبار الحكومية "الانفجار كان شديد القوة" ورجح أن الأشخاص الثلاثة "كانوا في طريقهم لمهاجمة حاجز أمني" فيما لم يصب أحد من المارة بحسب المحافظ.



وقال اللواء محمد فاروق مدير مباحث الجيزة إن "جثة أحد الإرهابيين تحولت لأشلاء كثيرة ويصعب التعرف على ملامح صاحبها تماما لكن الجثتين الأخريين يمكن تحديد ملامحهما".



ورجح فاروق أن الأشخاص الثلاثة كانوا "في طريقهم لمهاجمة محطة توليد كهرباء مدينة الصف أو حاجز أمني قريب".

وأضاف أن خبراء مفرقعات انتقلوا إلى القرية لتمشيطها بحثا عن عبوات ناسفة أخرى يمكن أن تكون فيها.

