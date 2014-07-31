مصر: معبر رفح مفتوح لاستقبال الجرحى ونقل المساعدات

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن معبر رفح سيظل مفتوحا لاستقبال الجرحى والحالات الإنسانية من قطاع غزة ودخول المساعدات الطبية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عقب اجتماع وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم الخميس، بقيادات قطاع دول الجوار بالوزارة لمتابعة تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، إن الاجتماع استعرض الموقف بالنسبة لمعبر رفح والتنسيق القائم مع الأجهزة المعنية، واستمرار فتحه لاستقبال الجرحى والحالات الإنسانية، ودخول المساعدات الطبية والدوائية والغذائية إلى غزة، انطلاقا من مسؤولية مصر التاريخية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.



وأضاف عبدالعاطي أن الاجتماع تناول القواعد والتسهيلات التي توافقت عليها الأجهزة المصرية، لدخول القوافل الطبية والمساعدات الإنسانية من دول العالم إلى غزة، وأهمية الالتزام بتلك القواعد منعا لتأخير دخول أي مساعدات أجنبية، كما استعرض الاتصالات المكثفة والمتواصلة التي تجريها مصر مع الأطراف المعنية والعربية والدولية، للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، تجنبا لسفك دماء الأبرياء من الشعب الفلسطيني.



وجدد الوزير شكري خلال الاجتماع إدانة استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين وبصفة خاصة المدارس التابعة لقطاع الأونروا وسوق حي الشجاعية وأحد المنتزهات في منطقة الشاطئ.