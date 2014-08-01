وفد فلسطيني برئاسة عباس إلى القاهرة مهما كانت الظروف

أعلنت الرئاسة الفلسطينية الجمعة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس شكل الوفد الفلسطيني، الذي سيتوجه إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول وقف إطلاق النار في غزة.

وجاء في بيان للرئاسة الفلسطينية نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) أن "الرئيس عباس شكل الوفد الذي سيتوجه غدا السبت إلى القاهرة مهما كانت الظروف".

وسيضم الوفد 12 ممثلا عن حركة فتح بزعامة عباس وعن حماس التي تسيطر على قطاع غزة وعن حركة الجهاد الإسلامي.

وأوضح البيان "قرر الرئيس محمود عباس تشكيل الوفد الفلسطيني إلى القاهرة من عزام الأحمد رئيساً وماجد فرج رئيس المخابرات العامة (من فتح) وموسى أبومرزوق وخليل الحية وعزت الرشق (عن حماس) وزياد نخالة وخالد البطش (عن الجهاد الإسلامي)"، كما يضم الوفد ممثلين عن فصائل أخرى.

وأضاف البيان "وسوف يتحرك الوفد صباح الغد إلى القاهرة مهما كانت الظروف الأمنية لمباشرة البحث مع الأشقاء في مصر حول كل الخطوات المستقبلية".