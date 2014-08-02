مسؤول: مصر تزيد إمدادات الكهرباء لقطاع غزة

كشف مسؤول مصري، اليوم السبت، أن بلاده زادت إمدادات الكهرباء التي تقدمها لقطاع غزة، وحثّ إسرائيل على إصلاح خطوط الكهرباء التي لحقت بها أضرار خلال القصف الذي حرم نحو مليون من السكان من الكهرباء.

وكانت إسرائيل قد قصف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة يوم الخميس الماضي.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة "رويترز"، أن مصر أضافت سبعة ميغاوات إلى 27 ميغاوات تمد بها غزة، كما أنها تعتزم زيادة الإمدادات بمقدار 15 ميغاوات أخرى للتغلب على أزمة الكهرباء في القطاع.

كما أكد المسؤول أن مصر حثت إسرائيل في نفس الوقت على السماح بإصلاح خطوط التيار التسعة التي كانت تزود القطاع بكهرباء من إسرائيل والتي لحقت بها أضرار خلال الهجوم.

وأضاف: "أعتقد أنه بنهاية اليوم السبت، يمكن أن يعود ثلاثة من الخطوط التسعة التي لحقت بها أضرار للعمل".

وفي سياق آخر قال المسؤول ومسؤول مصري آخر إن مصر سمحت منذ بداية الحرب بإدخال2800 طن من الأدوية والأجهزة الطبية و800 طن من الغذاء و10 سيارات إسعاف و49 طناً من التمور إلى قطاع غزة من معبر رفح.

وأضاف أن مصر سمحت خلال تلك الفترة بدخول 3100 مريض و1200 فلسطيني يحملون جوازات سفر غير مصرية و2000 مصري وفلسطيني يحملون جوازات سفر مصرية إلى أراضيها من معبر رفح.