مصر: تصريح هارفي المسؤولة بخارجية أميركا ينم عن جهل

وصف المتحدث باسم الخارجية المصرية تصريحات نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية بشأن مصر بـ"الجهل والقصور".

وكانت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارفي، قد هاجمت مصر قائلةً إنها استخدمت المساعدات الأميركية في "قمع المتظاهرين".

ورداً على سؤال لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط" حول هذه التصريحات، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبدالعاطي أن "هذه التصريحات تنم عن قصور وجهل كاملين بحقائق الأمور في مصر، وتفتقر إلى أبسط قواعد المصداقية والموضوعية من خلال إجراء مقارنة غير مقبولة وغير مبررة بين مصر وإسرائيل في معرض تناولها للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وما ترتب عليه من قتل للمدنيين الفلسطينيين".

وأوضح المتحدث أنه "إذا ما تناولنا تحديداً هذه التصريحات إزاء مصر، فنحن نتساءل عن الواقعة التي تشير إليها المسؤولة الأميركية تحديداً بشأن قمع المتظاهرين تم باستخدام المساعدات العسكرية الأميركية والتي تعمدت عدم ذكرها، لأنها محض خيال لديها".

وتابع عبدالعاطي: "كما أنها في إشارتها إلى المتظاهرين المسالمين، فإنها قد أغفلت عن عمد أو عن جهل أن من تم التعامل معهم بشكل حازم كانوا يحملون السلاح ويروعون الأبرياء في محاولة منهم لبث الرعب وفرض إرادتهم ليس على الدولة فحسب وإنما علي إرادة الشعب المصري بأسره".

أضاف المتحدث أن "الإشارة إلى أن تعليق المساعدات العسكرية جاء، لأنها استخدمت ضد الشعب المصري تدعونا لمطالبة المسؤولة الأميركية بتوضيح الحالة التي تم خلالها استخدام الطائرات الأباتشي والـ F-16 ضد الشعب المصري أو المتظاهرين السلميين، وخاصة في ضوء الاحتياج إلى الطائرات الأباتشي للتصدي للأعمال الإرهابية التي راح ضحيتها العديد من أفراد القوات المسلحة والشرطة الذين يقومون بحماية حدودنا والأبرياء من المدنيين، والتي أجمع المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة على ضرورة مقاومتها بكل حزم".