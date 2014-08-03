مصر: محاكمة شقيق الظواهري وآخرين بتهمة تنظيم القاعدة

وصلت منذ قليل هيئة محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، لبدء محاكمة محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية، بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.

ومع بدء الجلسة، بدأ المتهمون من داخل القفص في الطرق على القفص الزجاجي، مؤكدين للقاضي أنهم لا يسمعون شيئا مما يدور خلال الجلسة، مما جعل القاضي يرفع الجلسة لحين إصلاح السماعات الداخلية، وسماع المتهمين لما يدور بالجلسة.

وكانت التحقيقات في القضية باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، وتم في ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات، الذي أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضي.

وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.