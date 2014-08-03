مصر: مذكرة احتجاج رسمية ضد المسؤولة بخارجية أميركا

أكد السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن مصر قدمت مذكرة احتجاج رسمية إلى الخارجية الأميركية تتضمن رفضاَ كاملاً لتصريحات نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماري هارف، والتي ادعت فيها أن المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى مصر تستخدم في قمع المتظاهرين.

وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية نت" إنه بناء على تعليمات من سامح شكري، وزير الخارجية، قامت السفارة المصرية في واشنطن بتوجيه مذكرة الاحتجاج إلى الخارجية الأميركية مشيرا إلى أن المسؤولة الأميركية لم تذكر الواقعة التي تشير إليها بشأن أن قمع المتظاهرين تم باستخدام المساعدات العسكرية الأميركية مما يؤكد أن ما ذكرته محض خيال لديها.

وأضاف عبد العاطي أنه تم التأكيد على أن تلك التصريحات لا تمت للواقع بأي صلة، مع المطالبة بضرورة أن تعكس تصريحات المتحدثين الرسميين باسم الخارجية الأميركية مستقبلاً الحقائق.



وكانت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، قد هاجمت مصر قائلة إنها استخدمت المساعدات الأميركية في "قمع المتظاهرين".