مبارك يدافع عن نفسه لأول مرة في 13 أغسطس

أعلنت مصادر قضائية مصرية أن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك سوف يلقي كلمة أمام المحكمة التي يحاكم أمامها في قضية القرن في جلسة الأربعاء بعد المقبل، والموافق13 أغسطس الحالي، وذلك في الفترة الأولى من الجلسة التي تبدأ في العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة ظهراً.

وكشف البرنامج الزمني للتعقيب الختامي لجلسات المحاكمة والذي قامت بتحديده محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة إعلامياً بـمحاكمة القرن أنه سيتم منح المتهمين ودفاعهم حق التعقيب في الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل، والمتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك ونجلاه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, والجناية رقم1227 لسنة 2011 قصر النيل، والمتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض مساعديه .

ويعقب كلمة مبارك استراحة ثم يتحدث علاء مبارك في الفترة الثانية من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً, وجمال مبارك في الفترة الثالثة من الساعة الثانية والنصف ظهراً حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً .

وجاء في البرنامج الختامي للتعقيب أيضاً أنه في جلسة السبت 9 أغسطس القادم سيتحدث وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من الساعة العاشرة صباحاً، حتى الساعة الثانية ظهراً.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد استأنفت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، محاكمة الرئيس الأسبق مبارك، ونجليه، وحبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، فيما هو منسوب إلى مبارك من الاشتراك بطريق التحريض على قتل متظاهري ثورة يناير لإجهاض الثورة، وما نسبته النيابة إليه ونجليه، من ارتكاب جرائم فساد مالي تضمنت عدواناً على المال العام والإضرار العمدي به.