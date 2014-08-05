السفير الليبي بالقاهرة: المصريون جزء من نسيج مجتمعنا

أكد السفير الليبي بالقاهرة، محمد فايز جبريل، أن أبناء الشعب المصري آمنون في ليبيا ولم يتعرضوا لضغوط، موضحاً "أن ما حدث كان عبارة عن أخبار خاطئة نتج عنها حدوث بعض الهلع لأبناء الجالية المصرية في المناطق الليبية الغربية وذويهم في مصر".

وأشار جبريل، خلال حديثه لبرنامج "الحدث المصري" على قناة "الحدث"، إلى أن أعداد الجالية المصرية في ليبيا يزيد عن المليون و600 ألف شخص موزعين على مختلف أنحاء ليبيا، لم يتحرك منهم لمغادرة البلاد سوى 5 آلاف شخص.

واعتبر جبريل أن المصريين في ليبيا جزء من النسيج الوطني الليبي، حيث يبلغ عدد السكان الليبيين 6 ملايين نسمة والجالية المصرية كبيرة ومنتشرة جغرافياً، مضيفاً أنه "من الطبيعي أن يصيب هذا العدد الكبير شيء من تداعيات تراجع الاستقرار على الصعيدين السياسي والأمني في ليبيا".

ونفى السفير الليبي بالقاهرة وجود نزوج جماعي للمصريين من ليبيا، لافتاً إلى أن الإعلام يروج لبعض المعلومات المغلوطة عن الوضع في ليبيا.

وأوضح أنه لا يوجد تنسيق مناسب بين السلطات المصرية والليبية والتونسية وهو ما خلق حالة الفوضى التي شهدتها الحدود التونسية الليبية.

وشرح جبريل أن ليبيا تعاني من تراكمات صعبة وتركة ثقيلة لنظام القذافي، كما أنها تعاني حالياً من انتشار السلاح وهو ما يجعل العملية السياسية لا تسير بطريقة سلسلة.