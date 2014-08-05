العربي يدعو مجلس الأمن لإلزام إسرائيل مبادرة مصر

شدد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة قيام مجلس الأمن بدوره في إلزام إسرائيل بتنفيذ المبادرة المصرية لوقف العنف في غزة دون مماطلة أو تسويف، معلناً عن ترحيبه باتفاق التهدئة الذي نجحت مصر في التوصل إليه لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.

وأكد العربي في بيان له اليوم الثلاثاء أن الجامعة العربية مستمرة في جهودها مع الأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللأراضي الفلسطينية داعيا الدول العربية والمؤسسات العربية والدولية لدعم جهود إعادة تعمير ما دمرته الحرب الإسرائيلية على غزة.

من جانب آخر قدم العربي تعازيه لأسر شهداء الجيش اللبناني الذين قضوا خلال تأديتهم لواجبهم الوطني وللبنان حكومةً وشعبا مؤكدا تضامن الجامعة العربية بالكامل مع الجيش اللبناني في مواجهة الإرهاب في بلدة "عرسال".

