مقتل 5 شرطيين خلال مطاردتهم مسلحين شمال غرب مصر

قتل 5 من رجال الشرطة المصرية الثلاثاء، خلال مطاردتهم مسلحين قرب مدينة الضبعة في محافظة مرسى مطروح شمال غرب البلاد، بحسب ما أفاد مسؤولون أمنيون.

وقالت المصادر الأمنية إن "ضابطا وأربعة شرطيين قتلوا أثناء مطاردتهم مسلحين كانوا يستقلون سيارة على طريق الإسكندرية مرسى مطروح الساحلي قرب مدينة الضبعة في محافظة مرسى مطروح شمال غرب البلاد"، لافتة الى "حصول تبادل لإطلاق النار وانقلاب سيارة عناصر الشرطة خلال المطاردة واشتعال النيران بها".

وأوضحت المصادر أن "جثث رجال الشرطة الخمسة تفحمت" من دون أن يتضح ما إذا كانوا قضوا في تبادل إطلاق النار أو جراء احتراق سيارتهم.

وأضافت أن "الاشتباك مع المسلحين أسفر عن مقتل اثنين منهم وفرار الباقين" واصفة إياهم بأنهم "إرهابيون".

وتقوم قوات الأمن بتمشيط منطقة الحادث بحثا عن المسلحين الهاربين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

ومنذ إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو الفائت، كثف المسلحون من المتشددين الإسلاميين هجماتهم على قوات وحواجز الأمن عبر البلاد.

وبدأت معظم الهجمات في شبة جزيرة سيناء لكنها انتقلت للعاصمة القاهرة وعدد من المدن المصرية عبر استخدام سيارات مفخخة وقنابل محلية الصنع.

وقتل أكثر من 500 شخص أغلبيتهم الساحقة من رجال الأمن في هذه الهجمات بحسب الحكومة المصرية.