إخلاء سبيل أحمد عز بعد سداد كفالة 100 مليون جنيه

أعلنت مصادر قضائية مصرية أنه تم إخلاء سبيل أحمد عز، رجل الأعمال وأمين التنظيم الحزب الوطني المنحل السابق بعد سداد غرامة مالية قدرها 100 مليون جنيه في قضية غسيل أموال.

وقال الدكتور محمد تنوير محامي عز إن موكله قدم طلبا لتقسيط الغرامة ولم تقبله المحكمة، لذا تم سدادها كاملة عن طريق تحويل بنكي لنيابة حوادث وسط القاهرة.

وأنهت النيابة إجراءات إخلاء سبيل عز في القضية بعد تسديد الكفالة.

وقال اللواء محمد الخليصي، مدير مباحث السجون، إنه لن يتم إخلاء سبيله عز إلا بعد استطلاع رأي النيابة العامة فيما إذا كان مطلوبا على ذمة قضايا أخرى أم لا، بجانب استطلاع رأي جهاز الكسب غير المشروع الذي يحقق مع عز في إحدى القضايا.