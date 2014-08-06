إعادة دنماركية لبلادها دعاها مصري لزيارته واختفى

قامت سلطات الأمن المصرية بتسليم فتاة دنماركية لسفارتها في القاهرة، بعد تعرضها لخديعة من شاب مصري دعاها لزيارة مصر واستضافتها عبر "فيسبوك" إلا أنها فوجئت باختفائه وإغلاق صفحته.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد لاحظت استمرار تجول راكبة دنماركية في صالات مطار القاهرة وتبدو عليها علامات التعب والإعياء، وبسؤالها تبين أنها تنتظر صديقها المصري الذي تعرفت عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ودعاها للحضور إلى مصر واستضافتها، لكنها فوجئت فور حضورها لمطار القاهرة باختفائه وإغلاق صفحته وهواتفه، مما اضطرها للبقاء في المطار 3 أيام كاملة، بحثاً عنه وأملا في ظهوره نتيجة لعدم وجود أموال معها.

وقالت الفتاة في أقوالها أمام شرطة المطار إنها صدقت رغبة صديقها المصري في الارتباط بها، لذا تركت بلادها وقامت بحجز تذكرة ذهاب دون عودة إلى القاهرة على أمل لقاء حبيبها والزواج منه، إلا أنها تعرضت لخديعة منه وتركها تواجه مصيرها بمفردها في القاهرة من دون أن تعثر عليه أو تعرف مكان إقامته.

ومن جانبه قام مدير شرطة السياحة بمطار القاهرة بإحضار وجبات ومشروبات لها كما تم إخطار السفارة الدنماركية التي أرسلت مندوباً لاستلامها وحجز تذكرة عودة لها.