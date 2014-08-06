المؤبد لـ3 إخوانيات في قضية أحداث حدائق القبة

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء على 3 سيدات، ينتمين لجماعة الإخوان بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، لإدانتهم بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها منطقة حدائق القبة شرق العاصمة القاهرة، عقب فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في أغسطس من العام الماضي.

وكانت نيابة غرب القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام للنيابات قد أحالت المتهمات إلى المحاكمة، بعد أن أسندت إليهن تهمة حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، والتحريض على أعمال العنف، وتعطيل مؤسسات الدولة عن العمل ومقاومة السلطات، والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول المحكمة، وانتشرت قوات الأمن المركزي في الشوارع المحيطة، لمنع وقوع أي أعمال شغب أو عنف من أنصار الإخوان بعد صدور الحكم.