محكمة مصرية تعيد أوراق مرشد الإخوان إلى المفتي

قررت محكمة مصرية إعادة أوراق محمد بديع، المرشد العام لجماعة لإخوان المسلمين، و13 آخرين للمفتي، اليوم الخميس، في قضية تتعلق بأحداث عنف اندلعت عقب إعلان قيادة الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة بعد رفض المفتي الحكم بإعدامهم.

وقالت مصادر قضائية إن القاضي طالب المفتي بإعادة النظر في رأيه، وأرجأ النطق بالحكم لجلسة 30 أغسطس للسماح للمفتي بإعادة النظر في تقريره بشأن القضية التي يواجه فيها المتهمون باتهامات، من بينها القتل والتحريض على القتل وحيازة أسلحة.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من دار الإفتاء على قرار المحكمة.

ورأي المفتي استشاري، وليس معتادا نشر ما يرد في تقاريره الاستشارية للمحاكم.