مصر.. المؤبد والسجن 20 عاماً لـ3 من "متحرشي التحرير"

أنزلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، أقسى العقوبات بحق الذين أطلق عليهم "متحرشو التحرير"، فقد حكمت على ثلاثة منهم بالسجن المؤبد والمشدد لمدد بين 25 و20 عاما.

وقررت المحكمة معاقبة كل من المتهمين كريم شعبان علي، وأحمد سعيد محمد، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة الثالث مجدي السيد مصطفى بالسجن 20 سنة، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وإلزام المتهمين جميعاً بسداد 100 ألف جنيه تعويض للمدعيتين بالحق المدني.

ووجهت النيابة للمتحرشين اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف، وهددوا بهما واستخدموهما ضد المجني عليهما بقصد تخويفهما بإلحاق الأذى بهما، والتأثير في إرادتهما لرفضهما سطوهم عليهما، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهما وتكدير أمنهما، وتعريض حياتهما للخطر، والمساس بحريتهما الشخصية وشرفهما.

وقالت إنهم احتجزوا وآخرون مجهولون، المجني عليهما في غير الأحوال المصرح بها قانونا، بأن حاصروهما داخل حلقة بشرية منهم، ومنعوا مغادرتهما، وقيدوا حركاتهما وعذبوهما بدنيا، بأن انهالوا عليهما ضربا، واستباحوا عرضهما، محدثين إصابتهما الواردة بتقرير الطبيب الشرعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى ليلة الاحتفال بإعلان فوز الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في يونيو الماضي، حيث جرت الواقعة أثناء الاحتفالات بميدان التحرير.