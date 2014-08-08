مصر.. تقدم في مباحثات التهدئة بقطاع غزة

أعلنت مصر عن تحقيق تقدم في مباحثات التهدئة في غزة ودعت إلى وقف جديد لإطلاق النار.

وقالت الخارجية المصرية إنه تم الانتهاء من معظم القضايا الرئيسية ولم يبق إلا بعضها.

وكان الوفد الفلسطيني أعلن أن محادثات القاهرة ستتواصل رغم انتهاء الهدنة، بينما قالت إسرائيل إنها لن تتفاوض في ظل ما وصفته بتواصل القصف الصاروخي الفلسطيني.

وقال عزام الأحمد، رئيس الوفد الفلسطيني، الذي يتفاوض مع إسرائيل بشكل غير مباشر في القاهرة للصحافيين "أخبرنا المصريين أننا جالسون هنا حتى تحقيق اتفاق نهائي يضمن إعادة الحقوق لأصحابها".