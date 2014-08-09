جنايات القاهرة تستأنف "محاكمة القرن" بتعقيب العادلي

بحضور جميع المتهمين في قضية "محاكمة القرن" في القاهرة، باستثناء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك نظراً لتردي حالته الصحية، بدأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة صباح السبت، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، النظر في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه.

وتستمع جنايات القاهرة إلى التعقيب الختامي للمتهمين ودفاعهم، ابتداء بالدفاع عن حبيب العادلي مع السماح له بشخصه عقب انتهاء تعقيب الدفاع عنه بمخاطبة المحكمة لإبداء ما يراه مناسباً من أوجه دفاع ودفوع.

وتضمن الجدول، الذي حددته المحكمة، أن يتم في جلسة السبت الاستماع إلى تعقيب حبيب العادلي ودفاعه، وفي اليوم الذي يليه (غداً الأحد) الاستماع إلى المتهمين عدلي فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع مصلحة الأمن العام، وحسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز مباحث أمن الدولة، والدفاع عنهما.

كما حددت المحكمة جلسة الاثنين المقبل للاستماع إلى تعقيب المتهمين أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع قوات الأمن المركزي، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، وعمر فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق، والدفاع عنهم.

وحددت المحكمة جلسة الأربعاء للاستماع إلى الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، والدفاع عنهم.

إلى ذلك، وصل إلى أكاديمية الشرطة، علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة لحضور جلسة محاكمتهم في قضية "قتل المتظاهرين" خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل والمعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن".

ويُحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها، كما يُحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالمياً.