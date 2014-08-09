سيناء: مقتل 60 عنصراً تكفيرياً وتدمير 20 نفقاً

أفادت مراسلة "العربية" بأن قوات الأمن بشمال سيناء تمكنت من قتل 60 عنصرا "تكفيريا" والقبض على 102 آخر من العناصر "المشتبه بتورطها في هجمات إرهابية، خلال حملة أمنية بشمال سيناء، وذلك في الفترة التي أعقبت اغتيال عميدي الشرطة والجيش.

وقالت مصادر أمنية إنه تم تدمير 123 مقرا، وحرق 247 عشة، و6 مزارع تستخدمها الجماعات التكفيرية في استهداف عناصر القوات المسلحة والشرطة، وكذلك تدمير 24 سيارة و118 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وأضافت أنه تم اكتشاف وتدمير 20 فتحة نفق بمنطقة الشريط الحدودي القريب من خط الحدود الدولية بمدينة رفح تستخدم في عمليات التهريب، أي قطاع غزة، ليصبح إجمالي عدد الأنفاق التي تم تدميرها حتى الآن 1659 نفقا.

وقد عثر بداخلها على بنادق آلية ودانات هاون وزجاجات ملوتوف وكمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة وقطع لمعدات وأجزاء من أسلحة مختلفة، كما تم القبض على 3 فلسطينيين عقب تسللهم من أحد الأنفاق، وضبط 3 سيارات محملة بكميات من نبات البانجو المخدر تزن أكثر من 650 كجم.