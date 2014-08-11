السيسي يبحث قضايا الإرهاب مع بوتين غدا

يبحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الثلاثاء قضايا مكافحة الإرهاب وتطورات منطقة الشرق الأوسط والأمن الإقليمي.

وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن السيسي سيتوجه إلى روسيا غدا "الثلاثاء" في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها بالرئيس الروسي، حيث ستجري مباحثات بين الزعيمين، بشأن مجمل الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة وليبيا.

وأضاف أن المباحثات المصرية الروسية ستتناول التداعيات السلبية لتردي الأوضاع السياسية والأمنية على الحدود الغربية المصرية، إلى جانب الأوضاع في العراق، وضرورة الحفاظ على وحدته الإقليمية، والأزمة السورية، وأهمية التوصل إلى تسوية تحفظ وحدتها الإقليمية وتصون أرواح مواطنيها .

وأضاف بدوي أنه من المقرر أن يتطرق اللقاء كذلك إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي، وتكثيف التعاون في كافة المجالات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، لاسيما في ضوء حاجة المجتمع الدولي إلى جهد جماعي لدحره والقضاء عليه .

وأكد المتحدث الرسمي أنه سيتم خلال اللقاء، بحث سبل التعاون الثنائي وتنمية العلاقات بين الجانبين في كافة المجالات، في ضوء ما سبق أن أعلنه السيسي من حرص مصر على توسيع علاقاتها الدولية والانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً مع كافة دول العالم الصديقة والمحبة للسلام، والتي تتشارك مع مصر قيم عدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام كرامة الشعوب وإرادتها الوطنية الحرة .

وأوضح بدوي أنه سيتم إطلاع الجانب الروسي على التطورات السياسية والاقتصادية في مصر، خاصة ما يتعلق بالشقين الاقتصادي والاستثماري، حيث تعكف مصر على صياغة حزمة تشريعية جديدة لتحسين مناخ الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ومن بينها الاستثمارات الروسية، التي سيكون مرحبا بها في مصر، فضلا عن تطوير التعاون في المجال السياحي، بالنظر إلى كون روسيا من أكبر الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، وكذا التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي.