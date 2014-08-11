تفكيك عبوتين ناسفتين بجوار شركة بترول في مصر

عثرت أجهزة الأمن المصرية على عبوة ناسفة بجوار شركة "إنبي" للبترول، في شارع عباس العقاد، بمدينة نصر، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات إلى مقر الشركة وتم إبطال مفعول العبوة وتفكيكها.

وقال مصدر أمني بإدارة مفرقعات القاهرة لصحيفة "الوطن" إن الإدارة تلقت بلاغاً من شرطة النجدة بالعثور على عبوة ناسفة أخرى في شارع عباس العقاد بالقرب أيضا من شركة البترول، وتبين إيجابية البلاغ وتم التعامل مع العبوة وإبطال مفعولها .

وكانت جماعة الإخوان قد هددت بتصعيد العنف والقيام بعمليات في ذكرى مرور عام على فض اعتصامي رابعة والنهضة .

وقال إسلام خليفة، أحد الكوادر الشبابية داخل تنظيم الإخوان، إن التنظيم أعلن النفير العام للحشد في فاعليات ذكرى فض رابعة.

وأوضح في تصريحات لـ"الوطن" أن التظاهرات ستشهد مفاجآت وتصعيدا مختلفا، مؤكداً أن التنظيم اعتمد خطة لإرباك قوات الأمن.

وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية، الداعم لتنظيم الإخوان، قد دعا أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لبدء الحشد للتظاهر في 14 أغسطس المقبل خلال ذكرى فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة".