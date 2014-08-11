منع مسؤولين بهيومن رايتس من دخول مصر "لأسباب أمنية"

قال مسؤولان بمنظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين إن السلطات المصرية منعت دخول المدير التنفيذي للمنظمة ومسؤولة كبيرة أخرى فيها "لأسباب أمنية"، بعد احتجازهما في مطار القاهرة 12 ساعة.

وكان كينث روث وسارة ليا ويتسون قد توجها إلى القاهرة للمشاركة في إطلاق تقرير غداً الثلاثاء عن قتل قوات الأمن المصرية لمتظاهرين العام الماضي.

وفي تغريدة على موقع تويتر صباح اليوم قالت ويتسون إنها احتجزت 12 ساعة قبل الترحيل "لأسباب أمنية".

وأكد عمر شاكر الذي وضع تقرير المنظمة لرويترز منع روث وويتسون من دخول مصر بعد وصولهما إلى القاهرة، وأن السلطات احتجزتهما منذ مساء أمس الأحد.

وأضاف أنهما سيغادران على رحلتين منفصلتين في غضون ساعات.

ولم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولي الحكومة للتعقيب.