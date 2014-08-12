تلفزيون روسيا يتجاهل مرسي في تقرير عن رؤساء مصر

تجاهل التلفزيون الروسي في تقرير مصور له عن تاريخ العلاقات المصرية الروسية، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وتحدث عن تاريخ العلاقات المشتركة بين البلدين في عهد رؤساء مصر السابقين وهم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والرئيس محمد أنور السادات والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتناول التقرير العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين.

وذكر التقرير أن العلاقات التاريخية بين موسكو والقاهرة بدأت منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ووصلت إلى أوجها في عهد الرئيس أنور السادات، مشيرة إلى أن السادات قام بطرد الخبراء السوفييت قبيل حرب أكتوبر 1973 مما أدى إلى فتور في العلاقات بين البلدين، ثم عودة العلاقات تدريجيا بين البلدين في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عقب سقوط الاتحاد السوفيتي.

ويظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفقة الرئيس عبدالفتاح السيسي وهما يتجولان في شوارع سوتشي والشعب الروسي يهتف لهما، وطلب الرئيس الروسي من طفلين روسيين مصافحة الرئيس السيسي قائلا لهما: "قولوا مرحبا بضيفنا".