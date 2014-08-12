مصر: ناشطو هيومن رايتس لم يحملوا تأشيرة لدخول البلاد

بعد الجدل الذي أثاره منع ناشطين من منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تعنى بحقوق الإنسان من دخول مصر عبر مطار القاهرة، أوضحت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أسباب المنع.

وأشار البيان إلى أن وكالات الأنباء تناقلت أمس الاثنين نبأ رفض سلطات المطار السماح لوفد منظمة هيومان رايتس ووتش الدخول إلى مصر بتاريخ العاشر من الشهر الجاري. وكانت المنظمة قد تقدمت بطلب للسلطات المصرية لعقد لقاء مع المسؤولين المصريين خلال زيارتهم إلى مصر في شهر أغسطس لإطلاق تقريرها حول فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وشرحت الوزارة في بيانها أنه "حرصاً على التعاون مع المنظمة واحتفاظاً بالحق السيادي لكل دولة في استقبال الأجانب على أراضيها، فقد تم إبلاغها بتأجيل الزيارة إلى شهر سبتمبر القادم لعدم ملاءمة إتمامها في التوقيت المقترح مع التأكيد على ضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة من بعثاتنا بالخارج قبل الدخول إلى البلاد وعدم جواز دخولهم بتأشيرة سياحية من مطار القاهرة الدولي لعدم تماشي ذلك مع غرض الزيارة المعلن من قبل المنظمة، إلا أن وفد المنظمة وصل إلى مطار القاهرة في الموعد الذي حددوه من جانبهم دون الحصول على التأشيرة اللازمة لدخول البلاد وهو الأمر الذي يتسق مع النهج الذي دأبت عليه المنظمة من حيث اعتبار نفسها كياناً يعلو على القانون ولا يخضع لأحكامه".

إضافةً إلى ما تقدم فإن منظمة هيومان رايتس ووتش سبق وأن قامت بسحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل في مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وعلى الرغم من ذلك فقد سعت إلى الدخول إلى مصر لإصدار التقرير وممارسة العمل دون سند قانوني.

