مفتي مصر: داعش إرهابي وخطر على الإسلام

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية المصرية أنه من الخطأ الفادح أن نطلق على كيان إرهابي مثل "داعش" وصف الدولة الإسلامية، لأنه خالف كافة القيم الإسلامية ومقاصد الشريعة العظمى التي جاء بها الإسلام، فضلاً عن مخالفته للقيم الإنسانية المشتركة بين البشر جميعاً.

وقال علام خلال استقباله في مكتبه، اليوم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة والوفد المرافق له، إن مثل هذه الجماعات الدموية المتطرفة تمثل خطراً على الإسلام والمسلمين، وتشوه صورته، كما أنها تسفك الدماء وتعيث في الأرض فساداً، مما يضعف الأوطان ويعطي الفرصة للمتربصين بنا لتدميرنا والتدخل في شؤوننا بدعوى الحرب على الإرهاب، مشيراً إلى أن مواجهة الإرهاب والتطرف يتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً على كافة المستويات.

طالب كافة الشعوب بالتكاتف ضد "داعش"

وشدد المفتي على أن مستقبل الوطن العربي يتعرض لاختبار صعب من قبل أياد لا تريد للوطن العربي وشعوبه الخير والرقي والتقدم، مطالباً كافة شعوب الوطن العربي بالتكاتف من أجل الوقوف أمام هذه الأخطار وتخطي المرحلة الحالية بالعمل الجاد على كل المستويات وإغلاق كل أبواب الفتنة والمشاركة الجادة في بناء الأوطان وعدم السماح لأي شخص أو كيان ببث روح الفتنة بين صفوفهم.

بدوره، أكد رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة خلال اللقاء أن مصر استعادت دورها الإقليمي والعالمي بقوة، وهو ما يشيع حالة من الاطمئنان في دول الجوار، لأن استقرار مصر وقوتها بمثابة قوة واستقرار لجيرانها العرب.

كما أشاد السنيورة بدور المفتي ودار الإفتاء المصرية في نشر الفكر الوسطي والتصدي للإرهاب والأفكار المتطرفة والشاذة عبر مرصد "فتاوى التكفير" الذي أنشأته الدار منذ أول العام وتقوم من خلاله بالرد على كل ما يثار على الساحة من دعوات متطرفة بعيدة عن سماحة الإسلام.