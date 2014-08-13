العادلي: كشفنا اتصالات بين الإخوان وحماس وحزب الله

كشف حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في مصر، أنهم توصلوا لمعلومات تؤكد وجود اتصالات بين جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس وحزب الله قبل مظاهرات 25 يناير، في إطار التنسيق للإعداد للمظاهرات التي ستتم في مصر.

وذكر المتهم في القضية المعروفة إعلامياً بمحاكمة القرن أن المخابرات العامة رصدت أن هناك عناصر ستتسلل عبر الأنفاق بهدف إحداث عمليات تخريبية بالبلاد.

واتهم العادلي أميركا بأنها لعبت دوراً خلال فترة الثورة قائلا إنها نشطت خلال عامي 2004 و2005 من خلال بعض الحركات، مثل 6 أبريل وكفاية بهدف استقطابهم.

وأضاف أن تحركات الحركات المعارضة بشكل كبير بدأت في التهديد بعمل عصيان مدني وتنظيم وقفات احتجاجية وتشجيع المطالب الفئوية التي وصلت إلى حد وقف الإنتاج، مشيرا إلى أن الأحداث التي مرت بها البلاد في الأعوام التي سبقت ثورة 25 يناير لم تشهد أي إصابات بشرية، مما يؤكد أن القرار الأمني كان سليماً، على حد تعبيره.

وقال إنه لم يصدر أوامر بفتح السجون وتهريب مرسي وزملائه ولم يصدر أمرا بهروب الجنود ولم يوجد أي دليل على أنه كان هنالك اتصال بينه وبين الرئيس واتفقوا فيه على القتل ولم يثبته أحد وأنه لم يثبت أنه أعطى أوامر للمساعدين بالقتل وهنالك 2 من المساعدين لم يحضرا الاجتماع، وأحدهما قدمته النيابة كشاهد إثبات.