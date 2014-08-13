بالصور.. لقاء ودي يجمع السيسي وبوتين على طاولة مقهى

اصطحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي بدأ زيارة إلى روسيا، الثلاثاء، في جولة بمنتجع روزا بمدينة سوتشي الروسية، حيث لقى ترحابا من زوار المنتجع، وتحدثا مع عدد من الأطفال وأبناء المدينة.

وأظهرت صور جلوس الرئيسين المصري والروسي على مقهى في المنتجع، والذي يبدو أنه لقاء وديا بعيدا عن السياسة، حيث خلع الرئيسان سترتيهما وجلسا على إحدى الطاولات مع المترجم الخاص، فيما شاهدهما زوار المنتجع من شرفة المقهى، والتقطوا صور لهم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد بدأ زيارة إلى روسيا، صباح الثلاثاء، التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا، أكدا خلاله على دعم العلاقات بين البلدين في مجالات الاستثمار والسياحة والتسليح والتبادل التجاري.



وبحث السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين توسيع التعاون بين الدولتين واقامةَ منطقةٍ صناعية روسية ضمن مشروع قناة السويس الجديد الذي دشنه السيسي قبل أيام..





وقال بوتين في تصريحات بعد لقاء السيسي إن روسيا ستزود مصر بنحو 5 ملايين طن من القمح، مشيرا إلى أن مصر مستعدة لزيادة صادراتها الزراعية إلى روسيا بنحو ثلاثين في المائة.. إضافة إلى توريد أسلحة ومعدات عسكرية روسية للجيش المصري.