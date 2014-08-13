عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم مصر

بالصور.. لقاء ودي يجمع السيسي وبوتين على طاولة مقهى

المصدر: دبي - قناة العربية
رابط مختصر

اصطحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي بدأ زيارة إلى روسيا، الثلاثاء، في جولة بمنتجع روزا بمدينة سوتشي الروسية، حيث لقى ترحابا من زوار المنتجع، وتحدثا مع عدد من الأطفال وأبناء المدينة.

السيسي وبوتين السيسي وبوتين

وأظهرت صور جلوس الرئيسين المصري والروسي على مقهى في المنتجع، والذي يبدو أنه لقاء وديا بعيدا عن السياسة، حيث خلع الرئيسان سترتيهما وجلسا على إحدى الطاولات مع المترجم الخاص، فيما شاهدهما زوار المنتجع من شرفة المقهى، والتقطوا صور لهم.

السيسي وبوتين السيسي وبوتين

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد بدأ زيارة إلى روسيا، صباح الثلاثاء، التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا، أكدا خلاله على دعم العلاقات بين البلدين في مجالات الاستثمار والسياحة والتسليح والتبادل التجاري.

السيسي وبوتين السيسي وبوتين


وبحث السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين توسيع التعاون بين الدولتين واقامةَ منطقةٍ صناعية روسية ضمن مشروع قناة السويس الجديد الذي دشنه السيسي قبل أيام..

السيسي وبوتين السيسي وبوتين



وقال بوتين في تصريحات بعد لقاء السيسي إن روسيا ستزود مصر بنحو 5 ملايين طن من القمح، مشيرا إلى أن مصر مستعدة لزيادة صادراتها الزراعية إلى روسيا بنحو ثلاثين في المائة.. إضافة إلى توريد أسلحة ومعدات عسكرية روسية للجيش المصري.

السيسي وبوتين السيسي وبوتين

كلمات دالّة

#السيسي, #مصر, #بوتين, #روسيا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر