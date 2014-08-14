مقتل ثلاثة أشخاص في ذكرى فض الرابعة

شهدت العاصمة المصرية القاهرة وبعض المحافظات اليوم الخميس، عدداً من الحرائق والتفجيرات، واشتباكات، نتج عنها سقوط ثلاثة قتلى ، في حين تم إبطال مفعول عبوات ناسفة، وذلك في ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وقالت مصادر أمنية إن شخصا ينتمي لأنصار الإخوان ، لقي مصرعه خلال اشتباكات مع قوات الأمن، أعلى كوبري ناهيا بالقرب من منطقة العجوزة بالجيزة متأثرًا بطلق ناري.

وأشارت إلى أن 3 آخرين على الأقل أصيبوا بطلقات نارية خلال الاشتباكات، بعد قطعهم الطريق أعلى كوبري ناهيا مما تسبب في توقف الحركة المرورية, مضيفة أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط 6 من المشاركين في أعمال الشغب ، والقبض على آخر بحوزته قنبلة وزجاجات مولوتوف, دلت التحريات على حيازته لها بقصد استهداف نقطة شرطة أرض اللواء بالجيزة.

من جانبه قال التحالف الوطني لدعم الشرعية الموالي للإخوان إن طالبا جامعيا قتل ظهر اليوم بطلقات نارية، أثناء تفريق مسيرة لمؤيدي مرسي بمنطقة المطرية.

وأضاف التحالف في بيان أن "أحمد شحات لبيب" ، وهو من محافظة المنوفية، أصيب بطلقات نارية، أودت بحياته، بعد أن قامت قوات الأمن بتفريق مسيرة خرجت في منطقة المطرية.

إلى ذلك أعلن اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، أن تنظيم الإخوان يحاول تنفيذ مخطط تخريب وتعطيل المرافق العامة بالدولة وذلك بعد فشلهم في حشد التظاهرات المؤيدة لهم اليوم.

وأكد في تصريحات صحافية أن قوات الشرطة تتصدى بكل قوة وحزم لإجهاض مخطط تنظيم الإخوان والحيلولة دون وقوع كل ما من شأنه ترويع المواطنين أو زعزعة الأمن والاستقرار في الشارع المصري.



وكان المئات من جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها في شارع الهرم بمنطقة الجيزة وحاولوا قطع الطريق. في المقابل حاول الأمن تفريقهم ومطاردتهم حتى شارع فيصل الموازي للهرم. وجرت ملاحقات بين عناصر الأمن وأنصار الإخوان الذين قاموا بإشعال الشماريخ بشارع فيصل في حين ردت عليهم العناصر الأمنية بإلقاء غاز كثيف.

كما قاموا بإشعال النيران في إطارات السيارات مما تسبب في قطع طريق الأوتوستراد الدائري في المعادي جنوب القاهرة ونتج عنه حالة من الشلل المروري التام حيث قام الإخوان بقطع الطريق في الاتجاهين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من فتح الطريق أعلى منطقة الوراق وعودة السيولة المرورية له مرة أخرى.

من جهة أخرى، قال اللواء ممدوح عبد القادر مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، إن عناصر من الإخوان ألقوا مولوتوف على رئاسة حيي المرج وعين شمس، شرق القاهرة مما أدى إلى اشتعال النيران وتم الدفع بـ12 سيارة إطفاء لإخمادها. فيما قال مصدر أمني إن 10 أشخاص مجهولين حاولوا الهجوم على نقطة شرطة عزبة الوالدة بحلوان جنوب القاهرة وأطلق أحدهم أعيرة نارية، ما أدى إلى إصابة شرطي.

كما أغلق عدد من الملثمين مداخل ومخارج المنطقة بحوزتهم أسلحة نارية حيث قاموا بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء ما تسبب في حالة من الذعر والهلع بين المواطنين.

ومن جانبها تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد عناصر جماعة الإخوان في دار السلام جنوب القاهرة، وبحوزته 22 زجاجة مولوتوف، و135 لتر بنزين، و20 لتر مواد حارقة وماء نار قبل استخدامها في أعمال الشغب، حيث اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في أعمال الشغب في ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وفي الشرقية وقع انفجار هائل بإحدى شبكات المحمول بالمجاورة الخامسة بمدينة العاشر من رمضان، وتوجه خبراء المفرقعات لتمشيط الموقع وسط ترجيحات بتورط عناصر من الإخوان.

وفي الأقصر جنوب مصر انفجرت قنبلة على رصيف محطة السكك الحديدية أثناء إبطال مفعولها بعد العثور عليها داخل عربات القطار رقم 977 القادم من أسوان إلى القاهرة.

وفي محافظة الغربية شمال مصر اندلع حريق في مول تجاري بميدان النحاس بسمنود، أسفر عن سقوط قتيل و7 مصابين، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران، كما أشعل مجهولون النيران في كشك كهرباء بمنطقة منشية مبارك بالمحلة باستخدام البنزين، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.





