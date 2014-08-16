التحقيق مع 200 إخواني تظاهروا في ذكرى رابعة

بدأت النيابة العامة في مصر تحقيقات موسعة على مستوى الجمهورية مع المتهمين المضبوطين من قبل الأجهزة الأمنية، خلال مشاركتهم في أعمال العنف والتجمهر، وقطع الطرق، التي وقعت عقب صلاة الجمعة أمس، بالتزامن مع دعوة جماعة الإخوان لأنصارها للتظاهر احتجاجاً على فض اعتصام رابعة والنهضة العام الماضي.

وبدأت النيابة العامة استجواب قرابة 200 متهم من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، تم ضبطهم في 8 محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – كفر الشيخ – بنى سويف – الفيوم – البحيرة – السويس)، لاتهامهم بتنظيم مسيرات لقطع الطرق، والاعتداء على المواطنين في المناطق التي شهدت تجمعاتهم.

كما عثرت الأجهزة الأمنية مع المتهمين المضبوطين في الأحداث على أسلحة نارية 5 فرد خرطوش، وطبنجة، وكميات كبيرة من قنابل المولوتوف الحارقة، والشماريخ، والألعاب النارية، ومفرقعات، وكمية من الأقنعة.

أسفرت تلك الأحداث عن وفاة ثلاثة أشخاص أحدهم من أهالي منطقة فيصل بالجيزة، وآخرين من عناصر جماعة الإخوان أحدهما ملثم كان يطلق الأعيرة النارية من فرد خرطوش وضبط بداخل حقيبة معه كمية من الطلقات و6 قنابل يدوية وخمس عبوات ناسفة محلية الصنع.